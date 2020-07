ClioMakeUp torna in Italia: la youtuber racconta la sua scelta

Novità in casa ClioMakeUp: la youtuber ha infatti annunciato ai suoi follower che tornerà in Italia a vivere. Dopo aver vissuto per anni a New York lei e il marito Claudio hanno deciso di tornare nella loro terra di origine per far crescere le due figlie, Grace e la piccola Joy a casa vicino ai parenti.

Una scelta che Clio aveva già ponderato e che era inizialmente programmata per la primavera del 2021. Con il coronavirus, la preoccupazione e l’incertezza la famiglia ha deciso di anticipare la loro partenza. Una decisione quasi naturale dovuta in primis ai suoi impegni lavorativi, sempre in Italia, e il fatto che viaggiare troppo spesso con due bambine così piccole non facilita il tutto. La famiglia quindi tornerà a vivere in Veneto ma non esclude che, in futuro, possano decidere di tornare nella Grande Mela.

Per ora la scelta resta questa e i due sono più che entusiasti di tornare nel Bel Paese. Tutto è programmato anche per l’infanzia delle figlie che studieranno in una scuola inglese così da non perdere la padronanza della lingua. Una volta cresciute saranno libere di scegliere il loro futuro, dato che entrambe hanno la doppia cittadinanza: quella italiana e quella americana.