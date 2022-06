My Policeman: trailer, uscita e anticipazioni del film con Harry Styles

Dopo aver dato un’occhiata alla prima foto in anteprima, Prime Video ci mostra finalmente anche il primo trailer di My Policeman. Il film, intenso dramma che intreccia amore e gelosia, vede come protagonisti Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson. Insieme a loro anche Gina McKee, Linus Roache e Rupert Everett.

My Policeman il trailer con Harry Styles ed Emma Corrin

Di che cosa parlerà il film?

Come anticipato My Policeman sarà un dramma familiare che intreccia amore e gelosia, dal momento che racconta la vita doppia vita di un uomo che si divide tra il rapporto con la moglie e quello clandestino con un uomo.

Il film è diretto dal regista Michael Grandage. La sceneggiatura di Ron Nyswaner è a sua volta basata sul romanzo di Bethan Roberts. Il film è prodotto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey, Philip Herd e vede come produttori esecutivi Michael Grandage, Michael Riley McGrath, Caroline Levy.

La trama ufficiale di My Policeman

La bellissima storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, My Policeman segue tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50.

Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

My Policeman: streaming e al cinema

Il film sarà disponibile sia in streaming che nelle sale. In particolare sarà distribuito su cinema selezionati a partire dal 21 ottobre mentre dal 4 novembre sarò disponibile su Prime Video per tutti gli abbonati.