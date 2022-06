Paola Di Benedetto avvistata insieme a Rkomi: come si sono conosciuti

Negli ultimi giorni Paola Di Benedetto e Rkomi sono al centro del gossip. Da una parte c’è chi sostiene che sia nata una storia, dall’altra c’è chi è certo che il cantante di Insuperabile e la conduttrice siano soltanto amici.

Il Magazine Chi, però, ha da poco pubblicato delle fotografie esclusive in cui si vedono i due ragazzi scambiarsi una bacio. Sembra, dunque, che sia proprio nata una nuova coppia.

Se si tratta di un flirt passeggero oppure qualcosa di più serio, tuttavia, non è ancora certo.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fornito anche i dettagli della relazione, spiegando che Paola e il cantante si sarebbero incontrati per la prima volta a Milano, dove entrambi vivono, grazie a degli amici comuni.

Ci sono stati poi alcuni gesti social reciproci e successivi incontri. In seguito si sarebbero conosciuti meglio fino al punto di tentare una relazione. Già prima delle inequivocabili foto, durante un’intervista di RTL condotta da Paola, inoltre, Fedez ha lasciato intendere che tra i due giovani ci fosse del tenero.

Dopo aver rispettivamente condotto e partecipato a Radio Zeta Future Hits Live, infine, la conduttrice e il cantante sono andati in gruppo a mangiare fuori, nel ristorante di Tommaso Paradiso.

In quell’occasione non erano seduti vicini ma è stato riportato che non potevano fare a meno di cercarsi con lo sguardo.

Paola Di Benedetto, la storia prima di Rkomi

Prima del rapper, Paola ha frequentato per un periodo significativo un altro artista, stiamo parlando di Federico Rossi. La relazione, a gran sorpresa, è finita dopo che lei ha vinto il Grande Fratello Vip 4. Anche se tutto sembrava andare a gonfie vele con il cantante (Paola lo aveva perdonato per averla tradita mesi prima), evidentemente si era creata una frattura non più risanabile.

Nei mesi successivi, dopo aver chiuso la love story con Federico, Paola Di Benedetto si era rifugiata nella famiglia e nelle amicizie e prima di Rkomi non c’era stata nessun’altra relazione ufficiale.