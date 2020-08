Space Jam 2: LeBron James è il protagonista del primo teaser

Se ne parla da anni, ma ora finalmente Space Jam 2 è realtà. Quest’oggi la Warner ha infatti diffuso il primissimo teaser trailer del film con protagonista LeBron James, star della NBA. Il titolo ufficiale del film sarà Space Jam: A New Legacy.

Nel breve sneak peek il giocatore indossa un’uniforme tutta nuova, dove campeggia la scritta Tune Squad. Un vero e proprio tuffo nel passato per tutti coloro che, negli anni ’90 sono cresciuti con il primo Space Jam.

Check out @kingjames in his #SpaceJam A New Legacy jersey, revealed at the @ljfamfoundation “We Are Family” Reunion tonight in Akron, OH! https://t.co/Ry0qDWKo0r

— Warner Bros. Ph (@WarnerBros_ph) August 18, 2020