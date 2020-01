Mulan: La regista spiega perché Mushu non c’è nel film

Il 26 Marzo arriva al cinema una delle live action più attese dalla Disney: Mulan. La regista Niki Caro ha presentato a Milano in anteprima le prime clip della rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione Disney del 1998. Il film racconta l’epica storia della leggendaria guerriera, una giovane donna senza paura che rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto.

Una delle prime cose che il pubblico ha notato non appena era stato distribuito il primo trailer di Mulan è stata l’assenza di Mushu. L’imbranato draghetto inviato dagli antenati della protagonista per proteggerla nella sua avventura epica, infatti, non sarà presente nella versione live action e la regista ci ha spiegato perché:

“L’amatissimo film d’animazione è un mondo a sé stante e ci sono molto legata. Mushu è un personaggio perfetto nel film di animazione e non penso fosse possibile ricrearlo in una versione live action. Come segno di rispetto, non volevo rovinare qualcosa così perfetto per il cartone. Nel live action volevamo che la storia avesse una connotazione di realtà, una storia che inizia molto intima e poi si trasforma in un’avventura epica” ci ha spiegato Niki Caro.

“Mushu era il comic relief del cartone animato, nel live action abbiamo inserito l’umorismo nel rapporto di Mulan con i suoi compagni dell’esercito e la comicità nella dinamica pratica di una donna che deve vivere travestita in un mondo di uomini” ha concluso la regista.

Nonostante l’assenza di Mushu, però, Niki Caro ha voluto inserire alcuni elementi del film di animazione nel suo Mulan: “Volevo onorare il cartone ed in particolare due momenti topici: il primo è la scena dei matrimoni combinati, e la seconda è la scena della valanga. Originariamente non l’avevano inserita nella sceneggiatura, ma ho voluto inserirla“.

Trama di Mulan:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per

difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord,Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di

Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e

dimostrare tutto il suo autentico potenziale.

Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione

riconoscente e l’orgoglio di un padre. Mulan arriverà nelle sale italiane il 26 marzo 2020.