I BTS pubblicano il teaser del video ufficiale di Dynamite!

Ma che bop pazzesca! I BTS ci hanno deliziato questo pomeriggio (come già ci avevano anticipato con la loro programmazione) del video teaser di Dynamite, il loro nuovo singolo!

La canzone, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, sarà il primo estratto ufficiale dal tanto atteso nuovo disco dei BTS. La band ha annunciato durante la quarantena di essersi infatti rimessa al lavoro su nuovo materiale inedito. Questo progetto discografico, in base alle informazioni rese note dalla casa discografica, dovrebbe uscire già entro la fine del 2020.

Dynamite dei BTS sarà insomma il primo estratto dal successore del fortunatissimo Map of the soul:7, uscito lo scorso febbraio. L’album ha già frantumato qualunque record negli USA e nel mondo, diventando in breve tempo uno dei dischi di maggior successo dell’anno.

Ecco il video teaser di Dynamite dei BTS!

Colorato e divertente, il video di Dynamite sarà a quanto pare una bomba! I ragazzi, vi ricordiamo, hanno scelto per l’occasione di cantare il pezzo interamente in inglese. Sarà questa la loro prima volta.

Non perdetevi la clip!

Come sempre in queste occasioni, la BTS Army ha manifestato il proprio affetto lanciando l’hashtag #Dynamiteteaser, che è in breve tempo schizzato in vetta ai TT mondiali. A fare impazzire i fan, in particolare, le incredibili pose che i BTS fanno a fine video, già diventate iconiche nell’immaginario K-pop.

L’Army, vi ricordiamo, avrà la possibilità di vedere i ragazzi esibirsi per la prima volta sulle note del pezzo ai prossimi Video Music Awards 2020. Il 30 agosto, infatti, il Barclays Center dei New York ospiterà i ragazzi in occasione di una performance davvero molto speciale che non vediamo l’ora di vedere!