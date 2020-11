Boomdabash: Don’t worry è il nuovo singolo, il significato

Dopo il clamoroso successo di Karaoke, hit regina indiscussa dell’estate 2020, i Boomdabash tornano con il brano Don’t worry.

L’atteso nuovo singolo, in uscita da venerdì 13 novembre, sarà disponibile su tutti i principali digital store e in rotazione radiofonica.

In un momento delicato come questo sentivamo la necessità di condividere con voi le nostre emozioni attraverso la musica: Don’t Worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani, a non perdere la speranza. pic.twitter.com/j5n6Vh9jK1 — BOOMDABASH (@BOOMDABASH) November 9, 2020

Il significato del nuovo singolo dei Boomdabash

Don’t worry è una poesia intrisa di autentica verità, una fotografia vera e sincera che ritrae il sentimento comune di moltissime persone in grado di farsi forza reciprocamente. Contraddistinte da quella medesima voglia di riscatto sociale e di rinascita umana. Componenti importanti di ogni persona che nella sua quotidianità lotta continuamente per affrontare le mille difficoltà che la vita li sottopone, trovando dentro di sé la forza per superarle.