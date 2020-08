Nuovo annuncio da Dua Lipa che, il 21 agosto, rilascerà Club Future Nostalgia – The Remix Album. Una raccolta dei brani della sua ultima fatica che vedrà la collaborazione di alcuni artisti di alto calibro. A cominciare dalle regina del pop, Madonna, che collaborerà con la cantante albanese per il brano Levitating, insieme anche a Missy Elliot. Questo sarà il nuovo singolo che sarà rilasciato il 14 di agosto.





Il nuovo album conterrà anche il remix di Physical, singolo che ha spopolato in radio e sulle piattaforme streaming. La nuova versione potrà vantare la collaborazione con Gwen Stefani e Mark Ronson. I fan però sospettano che ci possano essere nuove sorprese e nuovi featuring non rivelati dalla cantante. Le teorie, infatti, si sprecano sui social tra cui si parla di Kylie Minogue, Tove Lo e Charli XCX. Questo anche perché la stessa Dua ha dichiarato che le sorprese non finiscono qui.

CLUB FUTURE NOSTALGIA THE REMIX ALBUM W THE BLESSED MADONNA COMING AUGUST 21ST – LEVITATING AUGUST 14TH – FEATURING MISSY ELLIOTT & MADONNA – PHYSICAL FT. GWEN STEFANI REMIXED BY MARK RONSON +++ ALL FUTURE NOSTALGIA TRACKS N THEN SUM REMIXED BY UR FAVES pic.twitter.com/LOeK09peYB — DUA LIPA (@DUALIPA) August 5, 2020

La tracklist completa non è stata ancora rivelata, probabilmente per volere della cantante di non spoilerare tutti i possibili featuring. Non è da escludere che nell’album possa esserci anche qualche brano inedito della cantante.