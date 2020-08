Jeffree Star: il suo nuovo fidanzato è un ragazzo di colore, ecco chi è

Jeffree Star ha ufficialmente un nuovo fidanzato. Dopo la rottura shock con il suo storico compagno Nathan Schwandt (che aveva sconvolto la beauty community) è arrivato il momento di voltare pagina.

La nuova fiamma di Jeffree Star, youtuber, imprenditore e make-up artist di fama internazionale, è uno splendido ragazzo di colore. La sua vera identità, che non è rivelata nelle Stories di Star dove manca il tag, l’hanno scoperta i colleghi di Shade Room.







Thankful for all the blessings God has brought into my life this year 💯 pic.twitter.com/b39l7PexZ4 — Jeffree Star (@JeffreeStar) August 22, 2020

Stiamo parlando di un giocatore di basket professionista. Il giovane (che si è rapidamente cancellato da IG) in passato ha giocato presso la Duquesne University di Pittsburgh. A quanto pare nel suo curriculum ci sono anche delle esperienze sportive al di là dell’oceano Atlantico, in Germania e Austria.

L’identità del nuovo fidanzato di Jeffree Star è venuta a galla grazie ai tatuaggi del giocatore, che corrispondono a quelli di una foto pubblicata dallo youtuber pochi giorni fa.

Tutto bellissimo? Sì, fino ad un certo punto. Perché anche un fidanzamento, a quanto pare, può scatenare polemiche e spingere gli hater a versare thé bollente.

Ecco perché il nuovo fidanzato di Jeffree Star ha scatenato polemiche

In tempi non sospetti, Star si è reso protagonista di alcune dichiarazioni razziste (ha infatti utilizzato la n word) che il popolo della rete di certo non ha apprezzato. Per molti, in questo senso, Jeffree Star sarebbe cancellato ormai da tempo.





Secondo alcuni, dunque, Star si sarebbe messo insieme a questo ragazzo “pagandolo” come una sorta di copertura, per pulirsi la coscienza.





Perez Hilton, in questo senso, ha lanciato al beauty guru uno shade neanche troppo velato.

Jeffree Star's New Boyfriend Raises Eyebrows! Hmmmm.....

Jeffree Star, in ogni caso, ha deciso di rispondere per le rime su Twitter a tutti gli haters. Ecco le sue parole:

So che per molte persone può sembrar assurdo, ma io non pago le persone con cui sc*p*. Lavorate sulle vostre insicurezze, tesori. Non sono io il problema.