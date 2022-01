Amici – Aisha si racconta: ”Ho paura di essere dimenticata dalle persone”

Aisha si racconta per la prima volta nella scuola di Amici. La cantante dopo aver subito delle annotazioni da parte di Lorella Cuccarini confessa qualcosa di molto personale.

Dopo aver ricevuto due report negativi dalle vocal coach che riguardano il suo apprendimento, la professoressa chiede ad Aisha cosa c’è che non va e la invita a tirare fuori il suo bellissimo mondo, non ancora svelato.

La ragazza confessa che le serve tempo per sentirsi ancora di più a suo agio nella scuola. Ha scoperto solo da poco che le piace stare con le persone, mentre prima lo stare in gruppo era per lei motivo di grande disagio.

Aisha confessa che negli ultimi due anni ha scelto di condurre una vita solitaria. Ma in realtà anche da quando era molto piccola non ha mai avuto dei punti fissi in amicizia e in generale.

“Stavo scegliendo di vivere da eremita, c’è stato un periodo molto brutto in cui non volevo uscire di casa. Ho tanta paura di venir dimenticata dalla persone e a un certo punto ho cominciato a limitare la mia conoscenza per paura che gli altri interrompessero il nostro rapporto. Stando qui mi sto rendendo conto di essere cresciuta, sto scoprendo che mi piace stare con le persone e scherzare anche con quelle sconosciute”.

La cantante di Bad Vibes sa che questo suo comportamento è riconducibile a delle esperienze vissute quando era piccolissima, soprattutto l’abbandono da parte di suo padre.

La Cuccarini la invita a fare tesoro dei momenti in cui sta bene per buttarsi un po’ di più, aprirsi, chiedere aiuto ai compagni di Amici nelle sue difficoltà e condividere con loro il suo mondo.

E voi cosa ne pensate della confessione di Aisha?