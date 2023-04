Amici 22: le pagelle dei giornalisti dopo la quarta puntata

I ragazzi di Amici 22 hanno scoperto durante il daytime di oggi l’opinione di alcune delle testate giornalistiche italiane, in seguito alla quarta puntata del serale.

I voti di Ramon, Isobel e Mattia

Voto a Ramon: Traduttore. In Tosca Fantasy, lo ammetto, è riuscito a farmi piacere la danza classica. E, lo confesso, io di solito non la capisco. Non è nazional popolare, ma Ramon nel suo sa stare eccome. (Quotidiano Nazionale, Cristiana Mariani).

Ramon ha replicato: “Bellissimo commento, è un po’ il mio scopo di far piacere la danza classica a tutte le persone che la mettono un po’ in secondo piano”.

Voto a Isobel: 9 – “Inutile dirlo ormai, lei è un talento indiscusso ad Amici. Quando balla l’energia che emana arriva tutta. In una versione spagnoleggiante con “La Isla Bonita” porta in scena la sua forza e la sua grinta e ti fa quasi venire voglia di alzarti e ballare insieme a lei. Una conferma anche sulle note di “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, che l’hanno vista esibirsi in una coreografia più dolce ed emotiva rispetto a quelle in cui si cimenta di solito… Un diamante prezioso. (ilgiornale.it, Cristina Balbo).

“Grazie Cristina Balbo.. un bel commento, grazie mille” ha commentato la ballerina, allieva di Alessandra Celentano.

Voto a Mattia: 8:“Esattamente come la puntata scorsa è il primo ad aprire la gara in un passo a due con Benedetta. ‘La loro chimica di settimana in settimana migliora sempre di più’ dice Todaro a proposito della coppia, ed effettivamente come dargli torto. Tuttavia non riesce a portare il punto al team Tod-Arisa perché di fronte a un’Angelina che con un pezzo di Lady Gaga risulta imbattibile. Mattia, però, sta crescendo davvero tanto e lo sta dimostrando sul palco del serale ad ogni puntata… Sempre più sul pezzo. (ilgiornale.it, Cristina Balbo).

Ecco la risposta del ballerino di Amici 22: “Sì, le sgridate mi sono servite davvero tanto.. e sono contento che si stia vedendo un’evoluzione, perché mi sto impegnando tanto”.