Il significato del brano Flowers di Miley Cyrus, dedicato a Liam Hemsworth

Un successo che ha scalato in meno di una settimana le classifiche Spotify: stiamo parlando del nuovo singolo di Miley Cyrus, Flowers, e del suo significato che ha colpito ancor più delle sonorità del brano. Sì, perché sono tantissime le congetture dietro questa ultima fatica dell’ex stellina Disney. Una cosa però sembra ormai assodata: il brano è dedicato all’ex storico Liam Hemsworth, anche se non è l’unica chicca che Miley ha presentato in questo singolo. Scopriamo insieme il significato del brano e tutti gli easter eggs presenti nel testo e nel video.

Il significato di Flowers di Miley Cyrus

Flowers è un brano dedicato alla fine di un amore, questo era evidente già dai primi snippet della canzone e, più in particolare, all’amore per sé stessi. Miley racconta di come il sentimento che provava per la persona amata è ormai svanito, ne ricorda i momenti (soprattutto negativi) ma è pronta a lasciarsi tutto alle spalle: la persona che può darle veramente amore è proprio sé stessa. Emancipazione, coraggio e self care sono gli argomenti che emergono principalmente considerando il testo della canzone che in poche strofe racchiude tutte le emozioni che la cantante vuole esprimere.

Flowers è la risposta al brano When I Was Your Man di Bruno Mars

Una delle chicche diventata virale su TikTok riguarda i parallelismi con un’altra canzone. Flowers è in tutto e per tutto una risposta al brano When I Was Your Man del musicista: ma cosa c’entra Bruno Mars in tutto questo? I fan dei Miam, la coppia composta dall’ex Hannah Montana e dall’attore di Hunger Games conosceranno già la risposta. When I Was Your Man è la canzone che Liam ha dedicato a Miley durante le loro nozze nel 2018, poi interrotte l’anno successivo dopo più di 10 di relazione tira e molla. La frecciatina all’ex fidanzato è quindi abbastanza evidente e non è neanche l’unica che la cantante di Prisoner ha inserito all’interno del suo video. Assodato che il brano parla dell’ex marito ci sono altri e interessanti momenti che i fan più accaniti hanno notato osservando attentamente il video musicale.

In primis l’abito indossato dalla cantante nelle prime scene del video: splendido vestito longuette dorato che veste perfettamente le forme della cantante, proprio un abito da red carpet. Vi ricorda qualcosa? In molti hanno notato la somiglianza dell’abito con lo stesso indossato da Jennifer Lawrence durante la premiere di Hunger Games. In molti hanno notato questo “omaggio” dato che si è sempre vociferato che Liam avesse tradito Miley proprio con la sua co-star.

Altri aspetti evidenziati nel video e che i fan hanno notato riguardano l’abbigliamento nelle ultime scene: Miley indossa uno smoking, molto simile a quello indossato da Liam in una delle ultime uscite di coppia dei due sul redcarpet: the shade is real. Ma non è neanche la cosa più pazzesca notata in questo suo lavoro: molti Smilers pensano che la casa in cui è stato girato il video sia la stessa affittata da Liam nelle occasioni in cui in passato ha tradito Miley. A concludere il tutto il brano è stato anche rilasciato il giorno del compleanno del suo ex. Insomma, di carne al fuoco ce ne è parecchia e anche se lei non ha smentito o confermato tutti questi rumors può invece godersi l’incredibile successo mondiale che sta ottenendo il suo nuovo brano. Flowers è, infatti, il debutto più alto con oltre 10 milioni di streaming su Spotify.