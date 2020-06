Che estate sarebbe senza tormentoni estivi? Sarebbe un’estate molto triste, ovviamente! Anche quest’anno, per fortuna, per allietarci in un periodo non esattamente clemente tornano Alessandra Amoroso e i Boomdabash! Il prossimo 12 giugno uscirà infatti su tutte le piattaforme streaming e negli online store il loro nuovo singolo Karaoke!

Clicca qui per attivare la prova gratis di Disney Plus!

L’annuncio dell’arrivo di Karaoke di Alessandra Amoroso e i Boomdabash è arrivato pochi minuti fa sui social dell’artista salentina. Su Twitter e Instagram Alessandra Amoroso ha infatti condiviso un brevissimo estratto di quello che sembra essere il video ufficiale del brano!

Attivate la prova di Amazon Music Unlimited per ascoltare tutti i vostri tormentoni preferiti!

Neanche a dirlo, da quei pochissimi secondi che possiamo ascoltare ci troviamo di fronte ad una canzone fresca, frizzante e perfetta per la bella stagione in arrivo!

Qui sotto trovate un estratto di Karaoke di Alessandra Amoroso e i Boomdabash!

Quest’estate ho voglia di… “Karaoke” con i miei fratelli @BOOMDABASH da venerdì 12 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. ❤️📻🎙️🚌

Se vi va, è possibile pre-salvare il brano qui ➡ https://t.co/Tn4PNX86tQ #Karaoke pic.twitter.com/GE8xad05hJ — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) June 8, 2020

Alessandra e i Boomdabash, come ricorderete, sono stati i dominatori della scorsa stagione estiva. Nel 2019 era infatti uscito il loro singolo Mambo salentino, pezzo che ci aveva fatto ballare fino a settembre e che si era guadagnato il premio RTL Power Hits 2019.

L’artista ex vincitrice di Amici e la crew di rapper salentini hanno dunque in serbo per noi un altro tormentone assicurato. Ci mettiamo la mano sul fuoco: Karaoke sarà di certo una delle canzoni che più ascolteremo da qui fino al rientro in classe! Una ventata di energia e allegria di cui sentivamo davvero bisogno come mai prima d’ora!

E voi siete pronti a far partire questo scatenato karaoke?