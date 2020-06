Camila Cabello: annullato il concerto a Milano (info e rimborsi)

Il concerto di Camila Cabello previsto il 24 giugno al Forum di Assago di Milano non si farà. Il concerto è stato annullato e purtroppo non sarà recuperato nel 2021, come invece successo per altri spettacoli. Il suo Romance Tour infatti, almeno in Italia, non avrà luogo.

Ecco come richiedere il rimborso e il voucher.

Le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati per l’evento, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 7 luglio 2020 e secondo le procedure riportate alla pagina www.ticketone.it/covid19, inoltrando correttamente la richiesta entro e non oltre quella data.

Inoltre, come da indicazioni ricevute dall’Organizzatore dell’Evento, e sulla base delle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) di cui all’art. 88. e successivi provvedimenti, è previsto il rimborso tramite l’emissione di Voucher spendibili solo sul sito www.ticketone.it per l’acquisto di biglietti inerenti a futuri eventi programmati dal medesimo Organizzatore.

Niente da fare dunque per i fan della cantante che fino alla fine hanno sperato che la data si potesse tenere il prossimo anno, ma non è stato possibile. Non è da escludere che la cantante possa decidere di fare un nuovo tour più in avanti, magari per l’arrivo di un nuovo album.