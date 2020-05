Michele Bravi: La vita breve dei coriandoli è il nuovo singolo

Da oggi, sono possibili i presave e preadd di La vita breve dei coriandoli di Michele Bravi. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 maggio, anticipa il nuovo progetto discografico La Geografia del Buio, in uscita nei prossimi mesi. Lo ha appena annunciato il cantante sulle sue pagine social.





Inoltre, Michele presenterà il brano, per la prima volta live in tv, nel corso della prima serata del programma Amici Speciali di Maria Di Filippi, in onda su Canale 5.

La canzone è scritta da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotta da Francesco “Katoo” Catitti.

Con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio, Michele racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava e di come poi, grazie all’amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.

Il nuovo album di Michele Bravi

Come saprete, lo scorso aprile Michele avrebbe dovuto pubblicare il suo nuovo disco, La geografia del buio. Purtroppo però bisognerà aspettare ancora. In seguito all’attuale emergenza sanitaria, infatti, per salvaguardare la sicurezza di tutti e il rispetto delle regole, l’uscita dell’album Michele Bravi prevista il 17 aprile è rinviata a data da destinarsi.

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. La geografia del buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia”.