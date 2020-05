Ecco chi sono i quattro giudici di Amici Speciali (VIDEO)

É ufficiale: molto presto, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il nuovo format condotto da Maria De Filippi, Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia! Venerdì 15 maggio su Canale 5, dunque, andrà in onda il nuovo talent show targato Fascino e sponsorizzato da TIM.

Ecco chi sono i quattro giudici presenti nello studio

Si tratta dell’ étoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato e della straordinaria attrice di cinema e tv Sabrina Ferilli. Inoltre, troviamo lo showman attore e conduttore tv Giorgio Panariello e il mattatore televisivo, attore e conduttore radiofonico Gerry Scotti. Qui sotto il video di presentazione dei quattro giudici.

I network radiofonici presenti ad Amici Speciali

I più importanti Network Radiofonici sono presenti in tutte le puntate speciali di Amici Spceciali con Tim: Insieme per L’Italia. A rappresentale tre volti e voci simbolo: Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA e Federica Gentili per RTL 102.5

I quattro appuntamenti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, maratona artistica all’insegna della solidarietà, dopo aver annunciato il cast artistico formato da 5 ballerini e 7 cantanti professionisti, si arricchisce quindi con la presenza in studio di tre importanti Network radiofonici che prendono parte alle quattro puntate condotte da Maria De Filippi su Canale 5.

Ecco i protagonisti ufficiali di questa edizione

Alberto Urso, Andreas Müller, Gabriele Esposito, Gaia Gozzi, Giordana Angi, Irama, Javier Rojas, Michele Bravi, Alessio Gaudino, Stash & The Kolors, Random e Umberto Gaudino.

Il direttore artistico di questo nuovo talent show

Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale e volto già molto noto del talent, è il direttore artistico di questa importante maratona benefica!

Una giuria d'eccezione per Amici Speciali con Tim insieme per l'Italia

