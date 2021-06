Michele Bravi: tutte le date in calendario per il tour 2021

Nell’autunno 2021 Michele Bravi tornerà a esibirsi live, in un tour, prodotto da Vivo Concerti. Ecco tutte le date previste.

Il tour partirà martedì 9 novembre a Parma, presso il Campus Industry Music, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre.

Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv Club, al Teatro Centrale di Roma, sabato 4 (sold out) e domenica 5 dicembre. E a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Beat, concludendo la tournée sabato 11 dicembre a Modugno, presso il Demodè.

Cosa sappiamo sul nuovo singolo di Michele Bravi

Esce venerdì 18 giugno Falene, il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants, l’artista internazionale di origine britannica in testa alle classifiche radiofoniche in Italia e in tutta Europa.

Il brano, di cui è già attivo il presave, sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica via Virgin Records/Universal Music Italia.

Falene, scritto da Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Mike Kintish, Sophie Scott, Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, segue l’uscita del concept album La Geografia del Buio.

Michele e Sophie and The Giants con Falene regalano all’estate 2021 un brano super cool dal respiro internazionale. Dove i suoni dance incontrano melodie più pop.

Falene è un invito intrigante a inseguire la vita, le emozioni, a lasciare dietro di sé ciò che si vuole dimenticare. Per andare alla scoperta di nuove esperienze, città, senza avere alcun timore di perdersi perché la ricerca di se stessi e dell’altro può essere essa stessa una fantastica avventura. Non importa il luogo e non importa come. Ciò che conta davvero è non smettere mai di ballare, avvolti dalle ombre, come le falene di notte.