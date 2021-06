BTS: il nuovo album uscirà il 9 luglio? Ecco cosa sappiamo

I BTS potrebbero (il condizionale è assolutamente d’obbligo) pubblicare il loro nuovo album! OMG!

Nelle scorse ore a sganciare la bomba è stato il media sudcoreano SPO TV News. Sul sito leggiamo infatti che Jimin, Jin, RM, J-Hope, Jungkook, Suga e V avrebbero in programma una nuova pubblicazione. La data di cui si sta parlando per questo nuovo presunto disco sarebbe il prossimo 9 luglio.

La notizia segue di poche settimane l’annuncio e la pubblicazione del singolo Butter, già fra i tormentoni di questa estate 2021.

Butter è un pezzo che riesce a catturare con facilità l’ascoltatore grazie alle sue sonorità pop-dance mixate a un coinvolgente beat.

BTS (방탄소년단) 'Butter' Official MV

A volte più tranquilli, a volte più esplosivi, i BTS nella loro dualità trasmettono sempre una carica e un carisma travolgente. Il testo del brano, divertente e a tratti irriverente, “owe [it all] to [my] mother” (devono tutto alla madre), trasmette una grande energia positiva.

Di recente, inoltre, i BTS ci hanno fatto una nuova sorpresa. RM ha infatti pubblicato in occasione del BTS 2021 Festa il suo nuovo brano inedito Bicycle.

Se i rumors dovessero essere confermati dalla Big Hit Entertainment (per ora tutto tace su quel fronte) i BTS pubblicherebbero il loro decimo disco di carriera a poco meno di due anni di distanza da Be. Il disco, che ha riscosso un successo clamoroso a livello mondiale, include la hit Dynamite.

La Big Hit Entertainment, in una nota a Newsen, ha diichiarato che “rivelerà i piani dei nostri artisti dopo che saranno stati finalizzati”. Siamo in attesa di tutti gli aggiornamenti del caso!

