Significato del testo di Falene di Michele Bravi ft. Sophie and the Giants, il singolo estivo che verrà rilasciato venerdì 18 giugno.

L’artista umbro è pronto a tornare in radio con un brano ritmato e trascinante dopo la fortunata Nero Bali ft. Elodie risalente a tre estati fa. Questa volta però Michele sarà in duetto con la band britannica.

Falene porta la firma di Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Sophie and the Giant, Mike Kintish e Francesco “Katoo” Catitti che ha anche prodotto il brano ed è scritta e cantata sia in italiano sia in inglese.

Michele Bravi, che a gennaio scorso è tornato ufficialmente nel panorama musicale italiano pubblicando l’album La Geografia del buio, ha svelato sui suoi social il significato del nuovo brano che lo vede duettare con la band che ha conquistato le classifiche con i brani Hypnotized e Right now.

Significato di Falene di Michele Bravi

“Le Falene, misteriosi animali notturni che convivono con il buio. La loro fatale attrazione verso la luce calca le orme del comportamento umano. La canzone è il racconto ritmico di un ronzio intorno a una lampadina tra ombra e spigoli illuminati.”, ha spiegato Michele.

In attesa dell’uscita del nuovo singolo, che sarà sicuramente un successo, l’artista ha condiviso con i fan la sua felicità per un traguardo già raggiunto: il brano Mantieni il bacio è certificato disco d’oro. Queste le sue parole per annunciarlo:

“Mantieni il bacio è ufficialmente disco d’oro.Grazie a voi che l’avete accolta con cura e che avete saputo trattenere sulle labbra la sensazione di un bacio all’infinito.Grazie a tutti i professionisti, colleghi e amici che mi hanno aiutato a raccontare la mia promessa d’amore.Questo risultato è una cosa tanto grande. Più grande di quanto le parole possano dire. Esto es para ti. Por toda la vida”.