Liam Payne e Maya Henry si sposano! Ecco la foto dell’anello!

La notizia bomba l’ha lanciata pochissime ore fa il Daily Mail, noto giornale di gossip britannico. Liam Payne e Maya Henry hanno deciso di sposarsi, dopo due anni di relazione!

Proprio così! A quanto pare, il membro dei One Direction e l’affascinante modella (cliccate qui per scoprire tutto su di lei) hanno deciso di passare insieme il resto della loro vita!

Liam Payne e Maya Henry si sposano: ecco tutto quello che sappiamo su questo matrimonio!

In base alle informazioni in nostro possesso fino a questo punto, si dice che Liam abbia regalato alla bella Maya un anello del valore di 3 milioni di sterline. La proposta sarebbe avvenuta qualche giorno fa e sarebbe rimasta un segreto assoluto perché, a quanto pare, Liam ha chiesto a Maya di sposarlo in pieno lockdown.

Nelle scorse ore i fan hanno avuto la possibilità di avere conferma dei rumors, in qualche modo. La coppia, in effetti, è stata paparazzata proprio fuori da un ristorante londinese mano nella mano. E, nel caso di Maya, la mano sinistra sfoggiava proprio l’incredibile gioiello! OMG!

Ecco la foto dell’anello che Liam ha regalato a Maya!

Maya was a fan of One Direction and met the boys through a meet and greet and now she’s engaged to Liam Payne. Yup god really has his favourites and I’m not one of them 💔💔💔 pic.twitter.com/46G2FpFvT7 — 𝒍𝒊𝒏 ♚ (@goldenfinelinex) August 28, 2020

Liam Payne and Maya are ENGAGED! Liam question after two years together. Maya is seen showing off her dazzling £3 million ring. Wooow! Maya let me borrow it for a second 😻✨ pic.twitter.com/AB4MMAhm0h — 𝐭𝐚𝐲𝐫𝐲 🌸 (@hoaxgold) August 28, 2020

Siamo davvero troppo felici per Liam e ci auguriamo che questo matrimonio possa portare nella sua vita tutta la gioia possibile! Congratulazioni!