L’ultima volta che ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere tête-à-tête con Michele Bravi è stato nel 2017, quando uscì Il diario degli errori. Successivamente fu il turno della pubblicazione di Anime di Carta, che Michele presentò con uno speciale showcase in centro a Milano. E poi, nel 2018, è arrivato il buio





In un attimo la vita di Michele Bravi è cambiata, per sempre. E l’artista, che abbiamo conosciuto come ragazzo divertente, autoironico e spensierato, è sprofondato dentro sé stesso. C’è voluto tempo, molto tempo, per tornare a galla.

Michele ne ha parlato in molte altre interviste, non è stato certo un percorso facile. Ma, nonostante tutto, è ancora qui. Michele Bravi ha imparato a convivere (attenzione, non a superare) con il buio e ce lo può raccontare con il disco più profondo e introspettivo della sua carriera.

Il 29 gennaio, dopo un rinvio di quasi un anno causa Covid, esce La Geografia del Buio. Un album profondo e straziante, che l’artista ci ha anticipato con l’uscita di La vita breve dei coriandoli e, nei giorni scorsi, con il secondo estratto Mantieni il bacio.

Inutile dire quanto fossi curioso di ascoltarlo, visto le a dir poco ottime premesse. E avere la possibilità di farmelo raccontare dal suo autore stesso è stato per me un vero onore.

Ecco, a proposito, come Michele Bravi ha voluto raccontare il suo nuovo disco:

La geografia del buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia. Questo, inoltre, è forse il disco d’amore più grande che io abbia mai scritto. l’unica forza propulsiva.

Nella nostra chiacchierata, Michele ci ha parlato davvero di un sacco di cose. Del significato dell’album, della persona a cui è dedicato e che gli ha cambiato la vita, del suo rapporto con Francesco Centorame e anche del supporto ricevuto dai fan in questi anni. Non perdetevela!

Qui sotto trovate la video intervista a Michele Bravi!