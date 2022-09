Bridgerton 3 – Le anticipazioni del cast al Tudum 2022

Bridgerton 3 è stato uno dei protagonisti di Tudum 2022 e Nicola Coughlan non è una che sa tenere dei segreti, proprio come il personaggio che interpreta nella serie, e ci fa dare un’occhiata al primo articolo di Lady Whistledown sulla terza stagione.

Il Tudum 2022 è stato l’evento virtuale globale durante il quale tutti i fan hanno avuto l’occasione di vedere in anteprima novità esclusive, trailer, clip e annunci speciali di oltre 120 serie TV, film, speciali e videogiochi da tutto il mondo, in compagnia di più di 200 star di Netflix.

Guarda la clip esclusiva per Tudum con il cast di Bridgerton 3:

Bridgerton 3 – anticipazioni:

Nella clip vediamo che Luke Newton ha risposto alla domanda che ossessiona i fan: Perché Colin non si rende conto che Penelope è la donna della sua vita? L’attore risponde che secondo lui perché i due si sono conosciuti da molto giovani ed è sempre stato abituato ad averla nella sua vita: “Stanno succedendo molte cose nella sua vita, e non vede davanti agli occhi” conclude.

Claudia Jessie, che interpreta Eloise, ha parlato di come si sente il suo personaggio ad essere considerata quella “strana”: l’attrice dice che secondo lei la ragazza non si considera diversa, anche perché ha una famiglia molto amorevole ed incoraggiante.

Un’altra cosa che abbiamo scoperto grazie alla clip pubblicata durante Tudum è il titolo del primo episodio di Bridgerton 3, ovvero Out Of The Shadow (Fuori dall’ombra). Nicola ha letto, infatti, l’introduzione della puntata di Lady Whistledown, che nella serie ha la voce di Julie Andrews, nella quale la commentatrice dell’alta società londinese commenta l’inizio di una nuova stagione e si chiede chi sarà il nuovo Diamante.

SINOSSI:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle.

Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente.

Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia.

A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

New entry di Bridgerton 3:

E’ stato annunciato che si aggiungeranno al cast le tre new entry ovvero Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth.

Bridgerton 3 – quando esce:

Purtroppo non abbiamo avuto una data precisa, ma per ora sappiamo che la terza stagione sarà prossimamente disponibile solo su Netflix.

