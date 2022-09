Ed Sheeran: in arrivo una nuova canzone, dedicata ai Pokémon!

Ed Sheeran vuole dimostrare ancora una volta il suo amore per il mondo dei Pokémon ma questa volta ha deciso di superare se stesso!

Il cantautore ha annunciato l’arrivo di un singolo dedicato alle creature immaginarie del franchise giapponese. La canzone è intitolato Celestial e verrà pubblicata il 29 settembre.

Ed ha anche condiviso la tenerissima copertina del singolo, uno schizzo che lo raffigura con uno dei magici animaletti, accompagnato da un messaggio che descrive i suoi ricordi legati non solo al manga ma anche al gioco Nintendo.

Ho iniziato con le carte dei Pokémon quando la mania ha colpito la mia scuola elementare, quando avevo circa 7 anni, poi il programma televisivo era in TV, quindi provavo a registrarlo sulla stessa VHS ogni settimana. Dopo questo io e mio fratello abbiamo condiviso un game boy e Pokémon blu. Ho preso un Game Boy Color con Pokémon giallo per il mio 8° compleanno, dire che ero ossessionato è un eufemismo.“Flash forward a me a 31 anni. Ho ancora lo stesso colore del game boy e gioco ancora a Pokémon argento sui voli a lungo raggio. Li adoro davvero. Da bambino mi hanno offerto una vera fuga in un mondo fantastico che sembrava andare avanti e avanti, e nella vita adulta è la nostalgia che mi fa sentire di nuovo un bambino. Ho incontrato le persone dei Pokémon quando ero in viaggio in Giappone e abbiamo scherzato sul fatto che scrivessi una canzone per loro. Ma ora eccoci qui. Celestial uscirà giovedì prossimo e il video è incredibilmente sorprendente, animato dalle persone incredibili dei Pokémon. Lo adoro, lo amerete. E tutti dobbiamo catch ‘em all.