Brawl Stars: gli Outsiders conquistano l’ESL Vodafone Championship

Gli Outsiders, squadra di proprietà di Whatthefactory e capitanati dallo youtuber Gigi, hanno vinto il trofeo ell’ESL Vodafone Championship, confermando i risultati della regolar season, divenendo i primi campioni nazionali di Brawl Stars. Gli Outsiders hanno visto primeggiare al termine della stagione regolare, nel winner Bracket, per poi trionfare nella Grand Final. Sono rimasti imbattuti per tutto il campionato. Gli Outsider non si sono limitati nel fare un mero compitino, ma sono passai da semi-sconosciuti della scena italiana a diventar dominatori assoluti della ESL Vodafone Championship di Brawl Stars.

BRAWL STARS: GLI OUTSIDER VINCITORI DELLA ESL VODAFONE CHAMPIONSHIP

Se in un primo momento le squadre avversarie avevano qualche speranza di vincere, alla fine hanno potuto fare ben poco dinanzi alla bravura ed alla determinazione degli Outsiders. La squadra capitanata dallo youtuber Gigi ha trionfato in semifinale, finale e Grand Final sempre per 2-0, lasciando le briciole, consistenti in un paio di mappe, ai loro avversari. Iva “ILeon” Leon, Nalief Mario “Sub_Z3r0” Yarrah Velarde e Andrea “Soidebresa” Belluati hanno compiuto un’impresa titanica trionfando nella Esl Vodafone Campionship 2020 di Brawl Stars.

GIGI: ECCO CHI E’ LO YOUTUBER LUIGI PUCCIANTI

Luigi Puccianti, meglio conosciuto sul web come Gigi, è uno youtuber romanbrawlo di 22 anni. È conosciuto per essere lo youtuber family friendly per eccellenza. Casual gamer su Fortnite, Gigi predilige giocare ai titoli di Supercell, in particolare Brawl Stars. All’interno di questo universo videoludico, Gigi è il capo del team Outsiders – Whatthefactory.

Come molti altri suoi colleghi su Youtube, anche Gigi ama proporre dei food challenge in alcuni suoi video. La loro peculiarità è il fatto che siano abbinate ai videogiochi. Gigi ha aperto il suo canale Youtube a fine 2014. In un’intervista da parte del blogger TubesPaper, ha dichiaro che il 29 dicembre di quell’anno ha caricato il suo primissimo video. In quell’occasione, Gigi ha dichiarato che probabilmente, continuerà a fare questo lavoro ancora per molto tempo, se non per sempre.

