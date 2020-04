Flixbus: come funziona l’offerta Flix Deals per viaggiare in sicurezza!

In questo preciso momento storico, probabilmente il più difficile che la nostra generazione abbia mai vissuto, anche un’attività un tempo banale può rappresentare un rischio. Come viaggeremo una volta terminata l’emergenza Coronavirus? Come prenotare spostamenti alla luce di quanto sta accadendo? Flixbus, in questo senso, vi viene incontro!

Alla luce dei recenti stravolgimenti, Flixbux ha infatti creato un’offerta molto speciale chiamata Flix Deals! Ma di che cosa stiamo parlando esattamente?

Che cosa sono e come funzionano i Flix Deals di Flixbus

Immaginate di voler organizzare uno spostamento o un viaggio ma di non sapere esattamente quando questo si svolgerà. Connsiderata l’emergenza in corso, è normale avere voglia di uscire, così come è normale non sapere con precisione quando sarà possibile anche solo cambiare di regione. Flix Deals in questo senso viene in vostro aiuto!

I FlixDeal sono voucher prepagati da acquistare a prezzo scontato e da poter utilizzare sulle tratte FlixBus e FlixTrain. Il punto di forza è che il voucher che acquisterete, e che ovviamente potreste anche regalare, avrà validità per tre anni.

Ecco le info per utilizzarli!

Riceverete il codice del vostro voucher sull’ e-mail registrata durante l’acquisto. Per riscattare il voucher dovrete:

– Collegarvi al sito www.flixbus.it o accedere all’App di FlixBus

– Selezionare la tua tratta

– Inserire il codice nella sezione “Riscatta il voucher”

– Finalizzare l’acquisto

I voucher possono essere acquistati con diverse modalità di pagamento: carta di credito (VISA/MasterCard/Amex/Diners Club/JCB/Discover) o PayPal. Potrete acquistare fino a tre voucher per transazione.

Il vostro voucher Flix Deal lo potrete ricevere semplicemente via e-mail una volta commpletata la transazione. Nel caso in cui non lo trovaste controllate bene nella vostra cartella spam!

Questo tipo di offerta, molto conveniente, ha un doppio vantaggio. Non solo vi permette di risparmiare ma anche di organizzare i vostri futuri viaggi senza l’ansia di dover prenotare per forza subito! Considerata l’incertezza in cui ci troviamo a vivere è davvero un’opzione fantastica!