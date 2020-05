Scream Queens: arriva la terza stagione, lo conferma Ryan Murphy!

Una sorpresa davvero inaspettata per tutti i serial freaks! A quanto pare sta per tornare uno degli show più assurdi e irriverenti degli ultimi anni! Stiamo parlando nel caso specifico di Scream Queens, la celebre serie ideata dall’istrionico Ryan Murphy!

Scream Queens, come molti di voi ricorderanno, aveva fatto il suo debutto nel 2015. Allo show avevano partecipato Emma Roberts, Ariana Grande, Billie Lourd e Abigail Breslin. Nella serie, questo straordinario gruppo di attrici interpretava un gruppo di studentesse di un college obiettivo di uno spietato serial killer.

Lo show, che aveva un approccio in realtà molto ironico e scanzonato, poteva vantare al suo interno un cast di tutto rispetto, oltre alle già citate qui sopra. In Scream Queens, per esempio, aveva recitato anche Jamie Lee Curtis, nel ruolo di una spietata preside, e anche Lea Michele, nel ruolo della “sfigata” Hester Ulrich.

Inizialmente, Scream Queens era stato ideato come un’antologia. Lo show ea tornato con uan seconda stagione ambientata essenzialmente in un ospedale. Gli scarsi ascolti e le recensioni non eccezionali ne avevano purtroppo portato alla cancellazione. Nel maggio 2017 infatti Ryan Murphy aveva confermato che non ci sarebebe stata una terza stagione. Ma a questo punto sembra che la verità sia un’altra!

Rispondendo ad un utente su Instagram che chiedeva il ritorno della serie cult, infatti, Ryan Murphy ha confermato di essersi rimesso al lavoro sul serial! “Ci sto lavorando” ha dichiarato candidamente il regista.

Ecco il commento con cui Ryan Murphy ha confermato il ritorno di Scream Queens!

Di recente, Ryan Murphy è tornato dietro la videocamera per dirigere la serie Hollywood, di cui vi abbiamo ampiamente parlato qui e disponbile su Netflix. E se fosse proprio questa la piattaforma dove sarà disponibile la terza tanto attesa stagione di Scream Queens?