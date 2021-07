The Suicide Squad – Missione Suicida: l’anteprima al Giffoni

Segnaliamo una gradita sorpresa per i fan del DC Universe: The Suicide Squad – Missione Suicida sarà trasmesso al Giffoni in anteprima. L’appuntamento è per il prossimo 29 luglio. Azione, avventura, emozioni al cardiopalma, effetti speciali e lo schieramento dei villain più cattivi della DC: Giffoni è pronta ad accogliere in anteprima The Suicide Squad – Missione Suicida. L’avvincente ed irriverente film della Warner Bros. Pictures (nelle sale italiane dal 5 agosto) è un folle viaggio alla ricerca di una libertà negata ma tanto desiderata.

THE SUICIDE SQUAD: TRAMA

Il 29 luglio i Generator +16 saranno catapultati a Belle Reve, la prigione più temibile degli Stati Uniti. Faranno i conti con la nuova, sorprendente avventura dello sceneggiatore e regista James Gunn che metterà insieme i temibili criminali della DC. Una serie di truffatori pronti a qualsiasi cosa pur di tornare alla libertà, anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Si troveranno ad affrontare scontri di ogni sorta e difendere la propria incolumità non sarà affatto semplice: Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Sylvester Stallone), Blackguard (Pete Davidson), Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn (Margot Robbie) in una missione da veri supereroi, senza alcuna regola. La Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione sotto la guida del colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman) e con le direttive degli esperti del governo capitanati da Amanda Waller (Viola Devis) nelle orecchie.

L’ANTEPRIMA AL GIFFONI

In Sala Truffaut, l’anteprima Warner Bros. Pictures lascerà tutti con il fiato sospeso tra sorprendenti colpi di scena. Dal 16 luglio, sul sito ufficiale del Giffoni Film Festival partiranno le prenotazioni per le anteprime di #Giffoni50Plus: per provare a partecipare alla proiezione aperta al pubblico di The Suicide Squad – Missione Suicida, la data da fissare in agenda è il 23 luglio.

