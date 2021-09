Justin Bieber: il documentario Our world in autunno su Amazon Prime

L’imminente docu-film diretto da Michael D. Ratner su Justin Bieber arriverà su Amazon Prime Video quest’autunno. Ecco la sinossi del progetto:

“Justin Bieber Our World porta il pubblico nel backstage e onstage, nel mondo privato dell’icona della musica mentre si prepara per il suo concerto T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber. Dopo una pausa di tre anni da una performance completa e con le sale da concerto chiuse a causa della pandemia, Bieber offre uno spettacolo elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel per 240 ospiti invitati e milioni di fan in tutto il mondo, in osservazione tramite livestream. Il film segue Bieber e la sua squadra affiatata nel mese che precede lo spettacolo. Questo mentre provano e costruiscono un palcoscenico monumentale aderendo a rigorosi protocolli di salute e sicurezza. Il film cattura anche momenti personali e autoscatti tra Bieber e sua moglie Hailey”.

Il film su Justin Bieber, la data di uscita su Amazone Prime Video

Il film su Justin Bieber sarà presentato in anteprima mondiale in oltre 240 paesi e territori su Prime Video l’8 ottobre.

“Esibirmi dal vivo e connettermi con i miei fan attraverso la musica è profondamente significativo per me. Soprattutto nell’ultimo anno, essere in grado di fornire un servizio e condividere i miei talenti per portare un po’ di felicità alle persone durante un periodo così triste e spaventoso ha significato il mondo per me. Questo film documenta un periodo intenso ed emozionante, preparandosi a un ritorno in scena durante questa stagione. Riunire la mia squadra, superare gli ostacoli e offrire uno spettacolo speciale, circondato da amici e familiari. E’ tutto qui”, ha detto Justin in una nota.

Justin Bieber, vi ricordiamo, è (dopo 6 anni dall’ultima volta) tra i performer degli MTV VMA che si terranno a New York il prossimo 12 settembre!