Benji e Fede presentano il libro Naked: come incontrarli online!

In occasione dell’uscita di Naked, Benji e Fede incontrano i loro fan in una chat room esclusiva. Un momento d’incontro unico per presentare il nuovo libro e anche per rispondere alle vostre domande. Basta acquistare un’edizione speciale del libro per partecipare all’evento.

Ecco quali sono i semplici passi per poter incontrare Benji e Fede:

* Acquista il libro LIMITED EDITION NAKED CON CARTOLINA AUTOGRAFATA + EVENTO ONLINE NAKED ROOM

* Ricevi via email le istruzioni per partecipare all’evento Naked Room con Benji e Fede: La nostra storia senza filtri

* La mail con le istruzioni verrà inviata a partire dal giorno 11/05

* Le Naked Room saranno delle video chat organizzate in 4 sessioni di 30 minuti nelle seguenti giornate: mercoledì 13 maggio e giovedì 14 maggio

* Gli eventi Naked Room si svolgeranno su piattaforma ZOOM

Ecco perché il duo ha deciso di scrivere il libro Naked

“Noi due. La nostra storia, senza filtri. Il futuro, tutto da scrivere. Una fine. Un nuovo inizio. “Dopo aver letto questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora”.

Ecco cosa Benji e Fede ci avevano raccontato sul loro ultimo album prima della pausa:

Benji & Fede raccontano Good Vibes | Intervista esclusiva!

Watch this video on YouTube