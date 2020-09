È finalmente disponibile in commercio Marvel’s Avengers. Ad annunciarlo Square Enix. Il gioco, ambientato nell’universo Marvel, vede come protagonisti gli eroi più potenti della Terra. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, XBOX ONE, PC e Stadia. Marvel’s Avengers offre ai fan un’esperienza di gioco completa che mescola la campagna “Riuniti”, una storia da giocare in modalità singola, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso, che porteranno i nostri eroi in giro per il mondo, ma possiamo assicurarvi che un solo pianeta è troppo limitante per i nostri eroi: le sorprese non finiscono qui!

MARVEL’S AVENGERS: TRAMA E PREZZO

Nel corso di un evento a San Francisco, l’A-Day, a cui partecipano anche gli Avengers, la città viene attaccata da una nuova minaccia. I Vendicatori riescono a sventarla, ma a un caro prezzo: la morte, almeno apparente, di Capitan America. A causa della tragedia, ogni membro del team si sente in colpa per quanto accaduto. Gli Avengers decidono quindi di sciogliersi. Dopo cinque anni, la città di San Francisco è stata ricostruita dall’attacco subito, ma adesso si trova sotto il controllo di una potente organizzazione: l’A.I.M. (Avanzate Idee Meccaniche). I supereroi, intanto sono divenuti dei fuorilegge. Toccherà alla giovane Kamala Khan riunire gli Avengers per fronteggiare una terribile cospirazione da parte di A.I.M. . Gli interessati trovano Marvel’sAvengers disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 49,99 euro.





LE DICHIARAZIONI DI SHAUN ESCAYG

Shaun Escayg, direttore creativo di Marvel’s Avengers presso lo sviluppatore Crystal Dynamics, ha spiegato: “Marvel’s Avengers è fondamentalmente un gioco sulla speranza ambientato ai giorni nostri e con i supereroi. La nostra storia, creata appositamente per la campagna, è narrata dal punto di vista di Kamala Khan, alias Ms. Marvel, un’inguaribile ottimista che con la sua curiosità, passione e intelletto e grazie ai suoi nuovi poteri, getta luce su una cospirazione, portandola così a un’avventura per riunire e riportare gli Avengers alla gloria di un tempo”.

