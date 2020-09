Panini Comics ha reso disponibili in formato digitale tutti e sei i volumi del fumetto originale di Garth Ennis. Stiamo parlando di The Boys. La proposta è valida da oggi 4 settembre. L’iniziativa è volta a festeggiare in contemporanea l’uscita della seconda stagione dell’omonima serie tv. In Italia, la serie The Boys è disponibile su Amazon Prime Video. Tornando al fumetto, Panini propone i volumi deluxe in una versione digitale inedita. L’ideale per una lettura comoda, veloce ed effettuabile ovunque ci troviamo. Inoltre, dal 4 al 14 settembre, i primi due volumi dell’edizione deluxe saranno disponibili in digitale al prezzo scontato di 9,99 euro. I sei volumi digitali potranno essere scaricati dai principali store digitali: Apple Store, Amazon, Kobo e non solo!





THE BOYS: TRAMA

ATTIVA SUBITO AMAZON PRIME VIDEO! CLICCA QUI BANNER QUI S OTTO!

Che fare quando i supereroi, i protettori delle nostre città, dei nostri sorrisi e delle nostre vite, ignorano la moralità, abusando dei loro poteri per ogni nefandezza possibile e immaginabile? The Boys è la storia di un improbabile team di supereroi (senza poteri) che cercheranno di rimettere in riga tutti i super che si sono allontanati dalla retta via.

Sotto l’egida del governo, l’inglese Billy Butcher e il suo gruppo di amici (Latte Materno, Frenchie, la Femmina della specie e la new entry, il giovanissimo e timido Hughie) sono pronti a svelare i crimini di chi il crimine, in realtà, dovrebbe combatterlo. Anche a costo di uccidere i cosiddetti “buoni”. Un’occasione unica per scoprire le vere origini della serie tv The Boys o chi, magari da buon fan di Garth Ennis voglia leggere (o rileggere) l’opera completa dal dispositivo che più gli aggrada.

LA DECOSTRUZIONE DEL SUPEREROE

Come leggiamo da un recente articolo pubblicato su Wired, The Boys è il titolo che decostruisce il supereroe spogliandolo della sua epicità. La serie tv ha debuttato su Amazon Prime Video un anno e mezzo fa. Obiettivo del serial e del fumetto originale, è negativizzare la figura del supereroe senza macchia, infondendogli azioni e comportamenti vili e vergonose, tutt’altro che esemplari.

Sicuramente, l’esempio cardine è Patriota, da molti considerato il cittadino americano ideale, cristiano praticante, ligio al dovere e caratterizzato da un’aura di moralità che non è possibile scalfire. Nella realtà, il supereroe più potente di tutti è un essere arrogante, narcisista, egoista e psicopatico. Tuttavia, The Boys è molto di più. Leggere il fumetto originale di Garth Ennis oppure iniziare a seguire il serial su Amazon avrà modo di far riflettere il telespettatore sul valore dell’amicizia, dello spirito di squadra e di come valga sempre la pena lottare in nome della verità.