Il prossimo 6 settembre un nutrito gruppo di artisti italiani scriverà una nuova pagina della storia della musica italiana. Si terrà infatti in questa data Heroes, un grande evento in streaming dall’Arena di Verona a a sostegno dei lavoratori della musica.

In conferenza stampa, Gianmarco Mazzi di R&P Legal ha definito Heroes come “la festa dell’eroismo della normalità”. C’è in effetti tanto bisogno di normalità, dopo tutti questi lunghi mesi di lockdown. Ma c’è anche un disperato bisogno, per moltissimi, di tornare a lavorare e riprendere in mano le proprie vite.

Heroes, primo evento in streaming a pagamento nel nostro paese, sarà dunque un’occasione più unica che rara. Gli artisti si metteranno a disposizione di chi lavora per loro, faranno un passo indietro. Un messaggio importante, per guardare verso il futuro prossimo in un’ottica di collaborazione e ottimismo.

Tutti i cantanti in scaletta a Heroes all’Arena di Verona

La setlist di questo evento a dir poco incredibile includerà Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Cinque ore di grande musica, che si apriranno con un omaggio al compianto omaggio Ennio Morricone. L’omaggio sarà ad opera di Alex Braga, dal soprano Rosa Feola e dal giovanissimo talento dell’arpa

Kety Fusco.

Ecco tutti gli youtuber e i tiktoker che parteciperanno!

A Heroes parteciperanno anche moltissime webstar che voi lettori di Ginger conoscete di certo molto bene!

A raccontare l’evento ci saranno Efrem Lamesta, Elisa Maino, Gianmarco Rottaro, K4U, Lercio e Marta Losito. Insieme al loro ci sarà il team di VENTI, media partner dell’evento insieme alla RAI.

Come seguire l’evento: ecco dove acquistare i biglietti!

Lo streaming in diretta, con la regia di Luigi Antonini, sarà disponibile via web su

www.FUTURISSIMA.NET (link anche su laFeltrinelli.it, IBS.it) e tramite app mobile su A-

LIVE.

La piattaforma, realizzata in collaborazione con WYTH.live, integrerà alcune delle innovative funzioni già presenti sull’app mobile A-LIVE. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di seguire quello che avverrà nei tre stage virtuali e nella community area offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale.

Tra le attività offerte la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show ed un’area backstage per scoprire il dietro le quinte dell’evento ed interloquire con i protagonisti di Heroes.

Su Ticketone sono disponibili due tipi di biglietti, in streaming e in presenza. Il primo è disponibile a 9,90 euro, mentre i biglietti per partecipare all’evento proprio in Arena sono acquistabili, a seconda del posto, al prezzo di 55, 50 e 35 euro.