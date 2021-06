Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati?La ballerina chiarisce

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati? Lo hanno pensato i fan della coppia dopo aver constatato che i due ragazzi non stanno postando più alcuna foto che li ritrae insieme.

Dopo aver ricevuto dei messaggi in privato, la ballerina ha deciso di rispondere per sventare sul nascere ogni dubbio:”Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio”, ha scritto Martina via Instagram Stories.

La prima foto di Martina e Raffaele da fidanzati

I due ragazzi hanno pubblicato foto e video di una giornata trascorsa insieme a Cagliari dove il cantante ha raggiunto la ballerina qualche settimana fa.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice”.

Questo è quanto Martina ha scritto a corredo delle foto in cui le sue labbra erano vicine a quelle di Raffaele. In seguito a quel post non sono mancate delle critiche da parte di alcuni utenti di Instagram. La risposta della ballerina non è tardata ad arrivare.

“Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri”.

I commenti negativi, come è facile immaginare, sono arrivati da chi crede che la ballerina abbia preso in giro Aka 7even. Quest’ultimo,tuttavia, ha commentato l’inizio della relazione tra Martina e Raffaele dimostrando di essere andato avanti. Almeno per il momento, inoltre, la storia tra i due ragazzi sembra andare a gonfie vele nonostante il fatto che non tutti l’hanno accettata.