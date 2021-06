Giulia Stabile in uno nuovo programma di Maria De Filippi

Giulia Stabile è tornata su Witty Tv con un nuovo progetto. Non sappiamo ancora di cosa si tratti con esattezza, ma sulle pagine ufficiali dei programmi di Maria De Filippi è apparso un video accompagnato da questo messaggio: “Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone. E tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra Giulia è pronta ad aiutarti!”.

Ci sono persone che a volte “meriterebbero” proprio un gavettone 😂💦 e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra @giuliast4bile è pronta ad aiutarti! pic.twitter.com/hcQ9QFFiCu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 18, 2021

La vincitrice di Amici 20, dunque, è coinvolta in qualche modo in una nuova esperienza targata Fascino. Al momento Giulia è la protagonista dello spot di quello che ha la parvenza di un programma estivo che si propone di lanciare gavettoni a chi non si comporta come dovrebbe. Non sappiamo, però, se la ballerina parteciperà effettivamente alla trasmissione vera e propria, anche se sembrerebbe proprio di sì.

Quello che è certo è che dopo aver vinto il talent show di Maria De Filippi, Giulia Stabile non sembra affatto intenzionata a lasciare gli studi Elios di Roma. Anche la conduttrice, d’altro canto, non vuole lasciarsi scappare la sua travolgente simpatia, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico in modo assolutamente unico.

La ballerina, vi ricordiamo, proprio in questi giorni sta prendendo parte ai casting della prossima edizione di Amici ed anche è una delle possibili danzatrici professioniste che affiancheranno i nuovi talenti nella scuola più famosa d’Italia. Lei stessa, poco prima della finale che l’ha vista vincere, ha confessato che gli studi di Canale 5 e la casetta di Amici sono ormai diventate come una seconda casa. Secondo voi in quale altro progetto di Maria De Filippi è coinvolta Giulia?