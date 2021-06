Khaby Lame il terzo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio e Addison Rae

A soli 21 anni il giovane che vive a Torino Khaby Lame è da poco diventato il terzo tiktoker più seguito al mondo, affiancando così Bella Poarch.

Poche ore fa il tiktoker ha infatti raggiunto quota 73.2 milioni di follower sulla piattaforma, come riportato da Tgcom 24. Davanti a lui, dunque, ci sono solo Charli D’Amelio (un po’ stanca di TikTok pur avendo superato il traguardo di 100 milioni di follower) e Addison Rae.

Chi è Khaby Lame e cosa fa su TikTok

Khabane Lame, in arte Khaby Lame, è nato in Senegal nel 2000 ma è cresciuto in Italia, più precisamente a Chivasso, in provincia di Torino. Ha dunque 21 anni e fino a poco tempo fa faceva l’operaio. A causa della pandemia,purtroppo, l’azienda per la quale lavorava è entrata in crisi e lui è stato licenziato. Così Khaby ha creato un canale Tik Tok e ha iniziato a pubblicare video, forse anche solo per ingannare il tempo. Ma in men che non si dica è diventato una vera e propria star dei social.