Mariana Aresta, protagonista dell’ultima edizione de Il Collegio, ha annunciato l’uscita di Tears. Lacrime a colori. Si tratta del suo primo libro e arriverà in tutte le librerie dal 30 giugno al prezzo di 14,15 euro. Ecco la sinossi di un libro che si propone di diffondere un importante messaggio di tolleranza e prende posizione contro ogni forma di discriminazione:

La diversità fa paura da morire. Ma come fanno le persone a preferire una vita in bianco e nero, quando nell’universo ci sono così tanti colori, così tante sfumature, così tanti modi di essere e di amare? Eppure, c’è chi sceglie il grigio anziché l’arcobaleno.

Clicca qui per acquistare il libro!





Recentemente, la giovane pugliese ha voluto spiegare il motivo della scelta del pugno chiuso nero come immagine per i suoi profili sui social, come avrete capito, si tratta del simbolo della protesta più conosciuta degli ultimi tempi. Segno, questo, che Mariana Aresta condivide l’importante causa del movimento, nato in America, contro la disuguaglianza razziale.

Come sappiamo, Black Lives Matter è uno slogan per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sulle ingiustizie che uomini e donne della comunità afroamericana sono costrette, ancora oggi, a subire. Ecco cosa ne pensa Mariana a questo proposito:

Tutti sapranno della terribile vicenda accaduta a George Floyd. Purtroppo quello che è successo a lui non è successo soltanto a lui. In America come in tantissimi altri Paesi nel mondo tutto ciò succede ancora. Le persone vengono uccise per il colore della loro pelle, è ridicolo. Io non so più che dire. La mia immagine profilo è un inno all’andare contro tutto ciò, al razzismo, è ridicolo che una persona debba morire per il colore della pelle. Spero davvero che le generazioni future siano migliori.