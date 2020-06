Blackpink: ecco l’anteprima del video ufficiale di How you like that!

L’attesa sta per finire, era ora! Domani, 26 giugno, sarà finalmente disponibile in tutte le piattaforme streaming e negli online store How you like that, il nuovo attesissimo singolo delle Blackpink!

Il pezzo, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, sarà il primo estratto dal nuovo album delle Blackpink, in arrivo a settembre. Il disco arriverà a due anni di distanza dall’esordio delle ragazze, intitolato Blackpink in your area.

Alla luce delle modalità in cui di norma gli artisti k-pop pubblicano i loro progetti, le Blackpink hanno rappresentato un esempio più unico che raro. Piuttosto che imporre loro la pubblicazione di molti singoli ed Ep in un tempo relativamennte limitato, la YG Entertainment ha infatti deciso di centellinare molto di più i loro sforzi discografici.

Una scelta dopo tutto comprensibile, considerati gli impegni paralleli delle ragazze, che come saprete sono molto attive anche nel mondo della moda e del lifestyle.

L’anteprima del video ufficiale di How you like that delle Blackpink

Via social media, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa hanno reso disponibile un breve estratto del video ufficiale della canzone. Poche semplici note che ci hanno fatto volare altissimo, trasportandoci in una dimensione sonora che già diamo per scontato sarà super trascinante.

Qui sotto potete recuperare la clip!

Il 2020 è stato senza ombra di dubbio un anno d’oro per le Blackpink, che dopo tanto tempo hanno finalmente ricevuto la consacrazione a livello internazionale che si meritavano. Dopo essere state a lungo “prerogativa” dei K-pop stans, infatti, le ragazze si sono fatte conoscere anche grazie all’aiuto di Lady Gaga.

L’artista ha infatti deciso di includere le ragazze nel suo più recente album, intitolato Chromatica. Le Blackpink sono infatti le featured artist di Sour Candy, una delle canzoni più accattivanti di tutto l’album!