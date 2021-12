Marco Mengoni – In due minuti: audio e testo della canzone

In due minuti è una delle tracce di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre.

Ecco il significato della canzone:

Una canzone che fotografa un momento di consapevolezza e crescita in cui Mengoni (si) lascia un “memo” necessario per non scordare quello che le esperienze, buone o cattive, gli hanno insegnato. Nell’ottica di un’evoluzione personale volta a custodire tutte le cose riconosciute come positive, per ritrovarle poi lungo il proprio cammino, questa “autodedica” invita a non sprecare tempo nel tentativo di risolvere problemi e districare pensieri che, guardati con nuovi occhi e una maturità diversa, assumono un’intensità differente.

Spesso si tende a rendere le cose più complicate di come sono, quando possono bastare invece due minuti per dare loro il giusto valore. Mengoni si rivolge prima di tutto a se stesso e lo fa con il sostegno di un coro gospel in cui la sua voce si fonde completamente, abbandonando il ruolo di voce principale. L’importanza del concetto di “insieme” torna nel lavoro di Taketo Gohara che si è dedicato alla produzione lavorando con i musicisti mettendo, ancora una volta, la musica suonata al centro.