Marco Mengoni – No stress: audio, testo e significato

Esce oggi No Stress, il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni. Questo brano inedito arriva dopo il successo dell’album Materia (Terra), certificato disco di platino.

Il nuovo singolo è un un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie.

Il pezzo, scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore del brano – è contaminazione, liberazione: “Non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato”.

Testo No stress di Marco Mengoni

Nuvole nel cielo marshmallow

Gioventù bruciata in ostello

Fa buio nelle retrovie

Ma se arrivi tu, torna un sole yellow

Forse tu hai ragione, io sbaglio

Mi dici dove corri, John Rambo?

Diversi come techno e tango

Easy rider, spando

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Che serata illuminata

Santa Britney liberata

Forse è tutto un karaoke in playback

Non c’è più feeling, no funk

No feeling, no punk

Dormivi? No doubt

Tanto so che lo sai

Hey, baby

Mi piace quando gridi forte come gli hooligans

La vita è cattiva, fai un passo di dance

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

E vedi che non serve correre?

(No stress)

È vero che oggi danno nuvole

(No stress)

Anche sentirci alieni a volte ci fa bene

Che il buio se ne va

Hey, baby

No stress

Fai come se stanotte fosse l’ultima

Fai come se

Sotto le stelle

Il panico che hai in testa fosse musica

Fai come se

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no

Hey, baby

No stress

No, no, no

No stress

No, no, no