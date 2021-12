Harry Potter: dal 1 dicembre tutta la saga in streaming su Prime Video

Stavate pensando di fare un rewatch della saga di Harry Potter in vista delle festività?

Allora sarete felici di sapere che finalmente tutti i film sono disponibili in streaming anche nel nostro paese. Il colosso che è riuscito ad aggiudicarsene i diritti è Amazon, che ha reso disponibili i film di Harry Potter anche nei paesi, tra cui il nostro, in cui il servizio HBO Max non è ancora attivo.

I film saranno disponibili per la visione a partire dal 1 dicembre. Ovviamente per poterlo fare occorre essere in possesso di un abbonamento Amazon Prime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)



Una bella notizia per tutti i fan del Wizarding World che arriva a ridosso di una ricorrenza molto speciale. Tra pochi giorni correrà infatti il 20esimo anniversario italiano dell’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale: il primo epico film della saga. Per festeggiare questa ricorrenza il film tornerà anche nelle sale cinematografiche dal 9 al 12 dicembre.

Ma non è finita qui: per festeggiare il 20 anniversario de La pietra filosofale Spotify ha realizzato una playlist con i brani più iconici del film che trovate QUI.

Ovviamente l’appuntamento più atteso resta la reunion a cui parteciperanno Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson insieme al regista Chris Columbus il 1 gennaio 2022. Un evento che i fan più legati al Wizarding World avranno già segnato sui loro calendari.

Un motivo ancor più valido per fare un bel rewatch di tutta la saga di Harry Potter!