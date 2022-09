Cloud: venerdì 7 ottobre esce il nuovo singolo Ore di passaggio

Cloud è sicuramente uno dei volti della nuova scena urban RnB da tenere d’occhio in questo periodo, una vocalità che incuriosisce molti addetti ai lavori gli ha permesso di poter collaborare con moltissimi produttori come Murphy con il quale condivide l’appartenenza allo stesso collettivo OBE, Fabrizio Martini, G Ferrari, Niagara e molti altri.

Dopo Lamborghini brano apripista che lo ha fatto conoscere agli addetti ai lavori e Settembre che lo ha aiutato a posizionarsi all’interno del movimento musicale dei nuovi volti dell’RnB italiano è pronto a pubblicare Ore di passaggio, un brano che entra ancora più nel profondo nell’intimità del artista.

Il nuovo singolo di Cloud uscirà venerdì 7 ottobre e già da ora è disponibile per il pre-save.

Così Cloud parla del brano:

“Ore di passaggio è un’istantanea del mio passato. È un brano schietto e emozionante. Avevo bisogno che il disordine totale che mi era stato lasciato nel cuore non venisse dimenticato,

volevo a tutti i costi inscatolarlo da qualche parte. Proprio per questo, ho scritto questa canzone cercando di agganciare ogni verso ad immagini specifiche: volevo che i ricordi che stavo descrivendo rimanessero vividi, attendibili e facili da rievocare. Credo abbia funzionato perché ancora oggi a cantarla ad alta voce vengo travolto da uno spaventoso grigiore emotivo”.

Oggi Cloud ha un album pronto che come ci spiega pubblicherà quando ci saranno le condizioni adatte.

“Ho lavorato tantissimo ad un primo album, sono veramente contento di non averlo fatto da solo ma di aver avuto il supporto di tantissime persone, di aver potuto mettere piede in tantissimi studi. In questi ho avuto modo di “rubare” e fare mio qualcosa di ognuna delle persone con cui ho lavorato, tutto questo per migliorarmi e poter consolidare il percorso di singoli che sto facendo ad oggi”.

La biografia dell’artista

Claudio Oliva, in arte Cloud, classe 1999, ama la musica in tutte le sue sfumature: dal jazz all’indie, passando per il gospel fino ad arrivare al punk.

L’influenza di questi generi e del rap, in particolare del mito di Chris Brown e Brent Fayiaz, lo porta a perfezionare la tecnica e a sviluppare una forte sensibilità artistica, che si condensano in un prodotto R&B molto attuale, che strizza l’occhio all’hip hop ed al contesto urban che lo circonda.