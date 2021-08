Luna Park: Data di uscita, trailer e foto della nuova serie italiana Netflix

A settembre il catalogo Netflix diventerà ancora più ricco e interessante. Tra le serie più attese c’è senz’altro la nuova stagione de La casa di carta ma ci sarà spazio anche per produzioni made in Italy. Infatti, il 30 settembre uscirà la nuova serie Luna Park. Ecco qualche dettaglio in più e il primo teaser

Luna Park sarà ambientata nella Roma degli anni ‘60, sullo sfondo della Dolce Vita, l’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. In questo luogo di svago si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi, segreti ma anche di nuovi e inaspettati amori.

La serie conterà 6 episodi ed è creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place). Dietro la macchina da presa troviamo Leonardo D’Agostini (Nastro d’argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby).

Ecco il nuovo teaser della serie Luna Park e qualche immagine:

Ritrovare una persona perduta è una delle cose più belle che possa capitare. Il problema è sapere dove cercare. Luna Park, la nuova serie Netflix, arriva il 30 settembre 🎡 pic.twitter.com/puVda9oVjX — Netflix Italia (@NetflixIT) August 23, 2021