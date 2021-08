Spencer: il trailer del film su Lady Diana con Kristen Stewart

Finalmente ci siamo: dopo aver tanto sentito parlare del film possiamo dare una prima occhiata al trailer di Spencer. Il film è diretto da Pablo Larrain, scritto da Steven Knight, già creatore di Peaks Blinders, e vede Kristen Stewart nei panni di Lady Diana.

Spencer sarà presentato in anteprima in occasione del Festival di Venezia.

L’uscita internazionale del film è prevista per il 5 novembre. Stando a quanto riportato da Neon, il distributore, Spencer sarà distribuito nelle sale cinematografiche.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Il matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo si è da tempo raffreddato. Sebbene abbondino le voci di relazioni extra coniugali e di divorzio, la pace è d’obbligo per le festività natalizie alla Queen’s Sandringham Estate. C’è da mangiare e da bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose andranno profondamente diverso. Spencer immagina ciò che potrebbe essere accaduto durante quei pochi fatidici giorni.

Nel cast del film vedremo anche il nominato al premio BAFTA Timothy Spall (Mr. Turner), la nominata all’Oscar Sally Hawkins (La forma dell’acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible). Il film sarà prodotto in via indipendente da Tom Quinn, Jeff Deutchman e Christina Zisa per Neon e da Michael Bloom, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios.

Queste le parole di Kristen Stewart

Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva su chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei.