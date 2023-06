Luis Sal spiega perché ha lasciato Muschio Selvaggio e Fedez replica su IG

Continua a tenere banco la controversa questione che riguarda l’addio di Luis Sal al podcast di Mischio Selvaggio, che fino a due mesi fa conduceva con successo insieme all’ (ex) amico Fedez.

L’altro ieri, il rapper aveva rotto il silenzio raccontando la sua verità riguardo fino ad allora misteriosa assenza dello youtuber, pubblicando un video direttamente dal canale del podcast.

Come prevedibile, Luis non è rimasto inerme alle sue dichiarazioni e nelle scorse ore ha spiegato quella che è invece la sua di versione, ben diversa da quella narrata da Federico Lucia.

Luis Sal pubblica un video su Youtube

Facendo ricorso a quello che è ancora il canale di entrambi, il creator ha esposto le sue ragioni riguardo il suo abbandono.

Il podcast stava diventando un progetto sempre più ad appannaggio della personalità di Fedez e non più uno spazio comune con al centro la narrativa degli ospiti e i relativi argomenti.

Lo youtuber ha rivelato che al termine di una settimana di riflessione, il cantante gli avrebbe detto: “Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato di m**da, vieni a prendere le tue cose quando non ci sono e non farti più vedere a Muschio Selvaggio”.

Questa sarebbe stata la loro ultima conversazione, prima che il rapper decidesse di ricorrere alle vie legali.

Dal canto suo, Luis avrebbe voluto continuare con il progetto, se solo ce ne fossero state le condizioni per mantenerlo coerente con i valori degli inizi.

Ma Fedez non avrebbe lasciato spazio ad alcuna possibilità di dialogo e di punto d’incontro. Ecco l’intero video messaggio:

Fedez dice di nuovo la sua, su Instagram

Poche dopo il video di Luis Sal sul canale di Muschio Selvaggio, è arrivata la replica del rapper, questa volta su IG:

“Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare società insieme a me, due settimane prima di lasciarla?… Chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avessi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti… Hai smesso di pagare gli stipendi di persone e gli affitti, hai lasciato dei debiti. Volevi usarmi come fossi un bamcomat, continuavi a guadagnare senza fare un ca**o”. E voi che ne ne pensate?