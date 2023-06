BTS – Take Two: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

I BTS pubblicano venerdì 9 giugno il nuovo singolo Take Two per festeggiare i 10 anni dalla nascita della band sudcoreana. Qui puoi ascoltare la canzone, leggere il testo e la traduzione del brano.

Testo Take Two dei BTS

Will you stay?

흘러가는 저 시간

잡아두고 싶어 with me

Will you go? (Will you go?)

어떤 얼굴을 하고 서 있을까? (Ah-ah)

이젠 기억나지 않는 새벽들

Say

Oh, I’m runnin’ round in a daze

We been walkin’ so many ways

가슴이 터질 것 같아

Can’t you see the take two?

Stories unfoldin’ just for you

너와 함께하는 청춘

지금 내 손을 잡아

Yeah, we never felt so young

When together sing the song

서로의 눈 맞추며

어둠 속에도

Yeah, we never felt so right

When I got you by my side

함께 걷던 길 따라

Oh, we young forever

사막도 바다가 돼서 we swim forever

외로워했던 고래도 이젠 singin’ together

함께니깐, 영원을 바래도 무섭지 않아

내 믿음은 너고 하나뿐인 이유니깐

You’re my silver lining

You the one who just light me up

Oh, I can always feel you beside me

노을이 빌딩에 부딪쳐

우린 이렇게 서로에 주어져

Say

Oh, I’m runnin’ round in a daze

We been walkin’ so many ways

널 품에 터질 듯 안아

Can’t you see the take two?

Lеtters I didn’t send to you

너와 함께하는 청춘

시작일지도 몰라

Yeah, wе never felt so young

When together sing the song

서로의 눈 맞추며

어둠 속에도

Yeah, we never felt so right

When I got you by my side

함께 걷던 길 따라

Oh, we young forever

당신과 함께해서 가능했고

당신과 함께여서 행복했어

당신의 목소리에 숨을 쉬고

당신의 눈물들로 일어섰어

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까

수년간 우리가 만든 영혼의 교집합

함께여서 너무 고맙고 행복합니다

부디 앞으로도 행복합시다

Yeah, we never felt so young

When together sing the song

서로의 눈 맞추며

비가 내려도

Yeah, we never felt so right

When I got you by my side (My side)

함께 맞던 별 따라

Oh, we young forever

이렇게 노래해 (We ain’t never felt so young)

Won’t you hold my hand? (Yeah, we never felt so right)

Need you here tonight (We ain’t never felt so young)

Oh, we young forever (Never felt so young)

Yeah, never felt, never felt so young

Traduzione

Rimarrai?

Voglio tenere il tempo

Sta volando via con me

Te ne andrai? (andrai?)

Che aspetto avremo sui nostri volti quando ci alzeremo (Ah-ah)

Non ricordo più le albe

Dillo

Oh, sto correndo in tondo stordito

Abbiamo camminato in così tante strade

Mi sento come se il mio cuore stesse per scoppiare

Non vedi la ripresa numero due?

Storie che si svolgono solo per te

Gioventù con te al mio fianco

Prendi le mie mani ora

Sì, non ci siamo mai sentiti così giovani

Quando siete insieme, cantate la canzone

Incontrarsi con gli occhi dell’altro

Anche nell’oscurità

Sì, non ci siamo mai sentiti così bene

Quando ti ho preso al mio fianco

Lungo la strada, abbiamo camminato insieme

Oh, noi giovani per sempre

Anche quando il deserto diventa mare, nuotiamo insieme

Anche le balene solitarie, cantiamo come loro ora

Stiamo insieme quindi non ho paura di sperare nell’eternità

Perché tu sei la mia fede e la mia unica ragione

Sei il mio lato positivo

Tu quello che mi illumini

Oh, posso sempre sentirti accanto a me

Il tramonto ha colpito l’edificio

Siamo dati l’uno all’altro così

Dillo

Oh, sto correndo in tondo stordito

Abbiamo camminato in così tante strade

ti tengo tra le mie braccia

Non vedi la ripresa numero due?

Lettere che non ti ho inviato

La mia giovinezza con te

Questo è l’inizio

Sì, non ci siamo mai sentiti così giovani

Quando insieme cantiamo la canzone

Incontrarsi negli occhi

Anche nell’oscurità

Sì, non ci siamo mai sentiti così bene

Quando ti ho preso al mio fianco

Lungo la strada, abbiamo camminato insieme

Oh, noi giovani per sempre

