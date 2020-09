Lovesick Girls è il nuovo singolo delle Blackpink (anteprima audio)

Lovesick Girls è ufficialmente il titolo del nuovo singolo delle Blackpink! Già, perché le ragazze hanno pubblicato proprio pochissime ore fa l’annuncio riguardo l’uscita del pezzo. Un brano che non vediamo l’ora di poter ascoltare! Ma d’altra parte manca davvero pochissimo, quindi non c’è poi molto da aspettare!





Ecco l’anteprima audio di Lovesick Girls delle Blackpink

Il nuovo brano di Jennie, Rosé, Jisoo e Lisa è stato anticipato da un paio di teaser trailer pubblicati sui social poche ore fa. Nei due video, dunque, i Blinks hanno avuto la possibilità di ascoltare il brano, che a quanto sembra è una vera e propria bop!

Qui sotto potete ascoltare un brevissimo estratto di Lovesick Girls delle Blackpink!

Lovesick Girls sarà dunque uno degli estratti ufficiali da The Album, il disco di debutto delle Blackpink in uscita in tutto il mondo il prossimo 2 ottobre.

L’album rappresenta dunque il primo vero progetto discografico delle ragazze, che fino ad oggi avevano all’attivo solo l’ep Blackpink in your area e diverse collaborazioni.

All’interno di The Album troveremo il primo singolo How you like that, che come saprete ha battuto diversi record sia su Youtube sia sulle piattaforme di streaming come Spotify. Il secondo singolo, invece, è Ice Cream, una canzone a dir poco adorabile in collaborazione con Selena Gomez scritta insieme ad Ariana Grande.



Ad oggi le ragazze ancora non hanno confermato la tracklist del disco. Sembra in ogni caso che la lista delle canzoni sia quella che trovate qui sotto. Pare insomma sia inclusa una canzone con Cardi B!