Louis Tomlinson: Out of my system è il secondo estratto dal nuovo album

Da oggi puoi ascoltare il nuovo brano di Louis Tomlinson Out of my system secondo estratto dal suo nuovo album, Faith in the future, in uscita l’11 novembre.

Out Of My System è il brano “più audace e sfrontato dell’album“, ed è scritto dallo stesso Louis con Nicolas Rebscher e Dave Gibson.

Louis, inoltre, tornerà in tour nel 2023, con due date anche in Italia ad ottobre al Pala Alpitour di Torino e all’Unipol Arena di Bologna.

Testo Out of my System

Slowly

I never wanna go slowly

I only wanna go faster

Towards disaster every time

With me

I know you wanna come with me

Take anything you can carry

And leave everythin’ else behind

I am only half of what

I think I can be

Gotta get it out of my system

Gotta get it off of my chest

I’ve lived a lot of my life already

But I gotta get through the rest

Demons

I’m takin’ all of my demons

Putting them where I won’t see them

‘Cause I just wanna feel alive

I am only half of what

I think I can be

Gotta get it out of my system

Gotta get it off of my chest

I’ve lived a lot of my life already

But I gotta get through the rest

Gotta get it out of my system, system

Gotta get it out of my system

Gotta get it out of my system

Gotta get it out of my head

I’ve lived a lot of my life already

But I gotta get to the rest

Gotta get it out of my system, system

Gotta get it out of my system

Gotta get it out of my system, system

Gotta get it out of my system

Traduzione

Lentamente

Non voglio mai andare piano

Voglio solo andare più veloce

Verso il disastro ogni volta

Con me

So che vuoi venire con me

Prendi tutto ciò che puoi trasportare

E lascia tutto il resto alle spalle

Sono solo la metà di cosa

Penso di poterlo essere

Devo toglierlo dal mio sistema

Devo togliermela dal petto

Ho già vissuto gran parte della mia vita

Ma devo superare il resto

Demoni

Sto prendendo tutti i miei demoni

Mettendoli dove non li vedrò

Perché voglio solo sentirmi vivo

Sono solo la metà di cosa

Penso di poterlo essere

Devo toglierlo dal mio sistema

Devo togliermela dal petto

Ho già vissuto gran parte della mia vita

Ma devo superare il resto

Devo toglierlo dal mio sistema, sistema

Devo toglierlo dal mio sistema

Devo toglierlo dal mio sistema

Devo togliermela dalla testa

Ho già vissuto gran parte della mia vita

Ma devo arrivare al resto

Devo toglierlo dal mio sistema, sistema

Devo toglierlo dal mio sistema

Devo toglierlo dal mio sistema, sistema

Devo toglierlo dal mio sistema

