Louis Tomlinson e Eleanor Calder si sarebbero lasciati, il possibile motivo

Louis Tomlinson e Eleanor Calder stanno ancora insieme? Il cantante degli One Direction e la sua storica fidanzata tengono la loro storia d’amore lontana dai riflettori. Eppure, gira voce che si siano lasciati.

Già lo scorso luglio, i fan hanno ipotizzato una crisi, quando si sospettava che Louis aveva smesso di seguire la ragazza su Instagram.

Tuttavia, sembra che i due si seguano ancora sull’app dei social media. Quindi, a che punto sono ora? Ebbene, la rivista The Sun è stata la prima a riportare la notizia della loro rottura, pochi giorni fa.

Perché Louis e Eleanor si sono lasciati?

Louis Tomlinson e Eleanor Calder si trovavano a Glastonbury con gli amici la scorsa estate, ma sono stati insieme sempre meno dopo che l’artista di Faith in The future ha intrapreso il suo tour mondiale.

L’insider ha rivelato al tabloid britannico questi dettagli: “(Il tour) ha messo sotto pressione la loro relazione, Louis è stato via per così tanto tempo. Altre cose sono successe tra loro e per ora, almeno, si sono lasciati”.

“Hanno amici in comune e una lunga storia, quindi al momento non sembra che un riavvicinamento in futuro sia da escludere del tutto, ha sottolineato la fonte, “Ma ora non stanno insieme.”

In passato, c’è stato un tempo in cui i due innamorati hanno condiviso la loro vita privata con i fan, ma da molto tempo la coppia ha tenuto nascosto ogni aspetto della relazione.

Basti pensare alle parole che Louis Tomlinson aveva speso per Eleanor subito dopo l’uscita del suo album di debutto, risalente al 2017.

“Ci sono un paio di canzoni che piacciono molto a me e alla mia ragazza e che sono solo per noi. È molto carino. Gran parte dell’album parla di lei, davvero”.

“Volevo che le canzoni dell’ album fossero in ordine cronologico perché è così che l’ho scritto. Puoi sentire il mio viaggio come persona in questi tre anni: ho lasciato la band e poi sono tornato al punto di partenza con Eleanor che amo molto”.