Amici 22: la Celentano cambia il look di Mattia, via gli anelli e le collane

Durante il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi, Mattia ha chiesto di incontrare la maestra Celentano per avere da lei dei consigli utili per migliorare le sue qualità di ballerino, nell’ambito del talent show.

Nel corso della conversazione, che è avvenuta in palestra e in presenza del ballerino professionista Umberto, l’allievo latinista ha confessato le sue insicurezze e la professoressa di danza classica ha dispensato dei preziosi consigli per aiutarlo.

La Celentano cambia il look del ballerino di Amici

Il ragazzo, allievo di Raimondo Todaro, ammette di non piacersi fisicamente e che questo condiziona le scelte riguardo il suo modo di vestire per le esibizioni. Ad esempio, non riesce proprio a ballare senza camicia.

Umberto, allora, gli suggerisce di provare a distaccarsi dallo specchio e dalla sua stessa immagine e di concentrarsi di più sulla danza.

La maestra, invece, analizza il suo comportamento e gli aspetti estetici che andrebbero subito cambiati perché compromettono le sue performance.

Comincia intanto ad ascoltare di più e a fidarti di più di quello che ti dicono le persone. Quando ti diciamo che con quei pantaloni stai male pensaci. Tu sei tutto troppo, iniziamo a togliere qualcosa. Gli anelli levali, via catene, via camicia, via scarpe. Ti voglio vedere come Umberto. Questa è una cosa che devi fare, non perché qualcuno ti obbliga, devi imparare a sentirti bene con te stesso. La collana quando balli te la levi, quando finisci la rimetti. Devi superare questa cosa, è per farti crescere. Non è una cattiveria Mattia credimi. Devi imparare a capire il perché di queste tue insicurezze.

La Celentano, dunque, dissuade Mattia a mettere da parte gli anelli e la sua adorata collana con il crocifisso. D’ora in poi, per ballare, dovrà esibire un look pulito e minimale come quello di Umberto. Deporre la collana che gli ha regalato sua nonna è molto difficile per il ballerino ma Alessandra lo convince che questa scelta non toglierà nulla al valore di quell’oggetto e a quello che rappresenta.

Poi, gli fa indossare dei jeans piuttosto aderenti che secondo lei lo valorizzano e lo aiuta a migliorare la sua concentrazione e la sua convinzione mentre danza, con un esercizio mirato.

Un piccolo passo avanti è stato fatto oggi, a detta dell’insegnante e del professionista di latino, che augurano a Mattia di compiere una vera e propria svolta nel suo percorso ad Amici.

Potrebbe interessarti anche:

Tutto sulla compilation ufficiale di questa edizione