Desideri di Yamatt: testo e significato del nuovo singolo

È disponibile su tutte le piattaforme streaming Desideri , il nuovo singolo di YaMatt, giovane rapper creativo e videomaker che ha fatto parlare di sé partecipando al talent Amici condotto da Maria De Filippi con il singolo Leone.

L’artista è assistente alla regia per la società di produzione YouNuts! sui set dei videoclip di Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Salmo, Elio e le Storie Tese, Clementino, Thegiornalisti, Gemitaiz, Nitro e Jovanotti.

Desideri è stato scritto interamente da YaMatt e prodotto da Riccardo Sciré (già al fianco di Elettra Lamborghini ed Elodie).

Le parole di YaMatt sono lo sfogo di chi si ritrova a dover fare i conti con lo scontro interiore tra quello che desidera e quello che può fare. Tanti desideri, mille possibilità e poche scelte a disposizione.

Testo di Desideri di YaMatt

Ho desideri nella testa che vorrei capire

ho desideri nella testa che ti vorrei dire

ho desideri nella testa e non posso dormire

ho desideri nella testa che mi fanno …

Festeggiare come a capodanno

urlare a squarciagola per un anno

a cercare unicità fin quando

le luci non si spegneranno

ogni giorno è in tour

ogni giorno tu

andare un po’ più giù per ritornare su

vivo sopra il bus

ascolto basi in loop

non me ne frega più

benvenuti al sud

Ad occhi aperti sognare

e fare un tuffo nel mare

anche se è inverno va bene

e tutto il giorno ballare

finché i piedi non mi fanno male

mangiare tutto fino a vomitare

rubare quello che si può comprare

e dare amore a chi sa solo odiare

Ho desideri nella testa che vorrei capire

ho desideri nella testa che ti vorrei dire

ho desideri nella testa e non posso dormire

ho desideri nella testa che …

Vorrei non avere

a volte non pensare è meglio

prova solo a parlare

dici che stai bene

ma si vede che stai male

prova solo a parlare

prova solo a sognare

dimmi cosa ti piace

dimmi cosa vuoi fare

dimmi dove vuoi andare

ogni sera mi ritrovo

solo a pensare

dove voglio arrivare

se ci voglio arrivare

So solo che voglio farcela

cerchi una fiamma

voglio dartela

porto la fiaccola

di chi ha un’anima

I tuoi sogni sono i tuoi occhi

ma i tuoi occhi sono per pochi

sembrano finti sembrano giochi

finché non provi

non ti diverti

Ho desideri nella testa che vorrei capire

ho desideri nella testa che ti vorrei dire

ho desideri nella testa e non posso dormire

ho desideri nella testa che …